Das Wetter: Sonne bei maximal 32 bis 37 Grad

Meldungsarchiv - 11.07.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern. Heute viel Sonnenschein, tagsüber Quellwolken, aber noch trocken und heiß bei Höchstwerten zwischen 32 und 37 Grad. Am Abend ganz im Westen erste kräftige Gewitter. In der Nacht von Westen heftige Schauer, Gewitter und Regenfälle, dabei Gefahr von schweren Sturm- oder sogar Orkanböen. Morgen schwül-warm mit Sonne und Wolken, vor allem südlich der Donau Schauer und Gewitter. Am Donnerstag in Franken meist trocken. Am Freitag bayernweit neben Quellwolken viel Sonnenschein. Tagsüber bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2023 06:00 Uhr