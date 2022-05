Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute tagsüber viel Sonnenschein. Höchstwerte bis 22 Grad im Landkreis Hof und bis 28 Grad im Landkreis Aschaffenburg. Morgen zunächst vielerorts freundlich, später Schauer und Gewitter. Am Dienstag Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer. Höchstwerte bis 27 Grad. In der Nacht kühlt es auf 14 bis 8 Grad ab.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 15.05.2022 05:00 Uhr