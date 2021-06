Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, nur an den Alpen zunächst noch mehr Wolken. Die Höchstwerte erreichen 17 bis 24 Grad. In der sternklaren Nacht kühlt es bis auf 9 Grad ab. Auch in den kommenden Tagen sonniges Hochdruckwetter, morgen bis 27 Grad, Mittwoch bis 32 Grad. Die Nächte sind mild bei Tiefstwerten zwischen 15 und 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2021 11:00 Uhr