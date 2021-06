Nachrichtenarchiv - 14.06.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Ungetrübter Sonnenschein bei maximal 23 bis 27 Grad. Die Nacht ist klar, es kühlt ab auf 11 Grad. Auch in den kommenden Tagen ist es sonnig oder nur leicht bewölkt. Morgen Höchstwerte von 24 bis 29 Grad, von Mittwoch an bis 35 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2021 09:45 Uhr