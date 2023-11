Das Wetter: Sehr windig mit Regen- und Schneeschauern, 3 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Vebreitet Regenschauer, die im Laufe des Tages bis in die Täler in Schnee übergehen. Zudem ist es windig mit stürmischen Böen. Höchstwerte 3 bis 8 Grad, ab Mittag von Norden her kälter. In der Nacht weiterhin sehr windig mit Schnee- und Schneeregenschauern; Vorsicht Straßenglätte! Die weiteren Aussichten: In den kommenden Tagen meist stark bewölkt und zeitweise Schnee oder Schneeregen, -1 bis +6 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2023 09:45 Uhr