Das Wetter: Schwere Gewitter ziehen über Schwaben und Oberbayern

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Schwaben und Oberbayern, die im Laufe der Nacht nach Osten weiterziehen. Es besteht die Gefahr von Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen. In der Nacht Regen bei 16 bis 11 Grad. Morgen mehr Wolken als Sonne, teils Regen, 18 bis 26 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.06.2025 19:15 Uhr