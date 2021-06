Das Wetter: Schwere Gewitter in Schwaben und Ober- und Niederbayern

Nachrichtenarchiv - 24.06.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Nachts gebietsweise schauerartiger Regen, der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Schwaben und Ober- und Niederbayern. Tiefstwerte 15 bis 11 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Morgen weitere Regenfälle und Gewitter bei 18 bis 22 Grad. Am Wochenende freundlich und meist trocken bei Höchstwerte bis 29 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2021 22:00 Uhr