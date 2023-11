Das Wetter: Schneeregen und Regen, Tiefstwerte 3 bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: Schneeregen- und Regenfälle breiten sich weiter aus und halten auch in der Nacht an, es kann glatt werden. Tiefstwerte plus 3 bis minus 1 Grad. Morgen windig und trüb mit Regen und Schnee, am Mittwoch meist trocken. Am Donnerstag wird es in ganz Bayern wieder trüb mit Schnee und Regen. Die Höchstwerte liegen in den nächsten Tagen zwischen minus 2 und plus 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2023 17:00 Uhr