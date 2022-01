Das Wetter: Schnee und Schneeregen, bis 4 Grad

Nachrichtenarchiv - 21.01.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wolken und Sonne im Wechsel, vereinzelt Schnee- oder Schneeregen, bei maximal 4 Grad. Kommende Nacht von Norden her neue Schneefälle, in Franken später auch Schneeregen, Tiefstwerte um minus ein Grad. Morgen windig mit Regen und Schneeregen. In Teilen Niederbayerns und am Alpenrand teils ergiebige Schneefälle. Ab Sonntag trocken, an den Alpen sonnig, bis 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2022 10:00 Uhr