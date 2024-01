Das Wetter: Schnee und Regen mit Glatteis bei -1 bis +7 Grad

Das Wetter in Bayern: Von Südwesten her verbreitet Niederschläge, teils als Schnee, vielerorts aber auch als gefrierender Regen. Der Wetterdienst warnt vor gefährlicher Glatteisbildung. Nachmittags und abends im Süden gebietsweise trocken bei minus 1 bis plus 7 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen bewölkt und zeitweise Schnee, anfangs auch Regen. Freitag kaum noch Schnee und sonnige Abschnitte. Samstag viel Sonne. Höchstwerte morgen 1 bis 8 Grad, dann minus 3 bis plus 1 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 06:00 Uhr