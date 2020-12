Das Wetter: Schnee und Regen, Höchstwerte 1 bis 5 Grad

Chinesin muss wegen Wuhan-Videos für vier Jahre in Haft

Shanghai: In China ist eine Frau wegen ihrer kritischen Berichte über den Corona-Ausbruch in Wuhan zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Shanghai begründete die Strafe für die 37jährige damit, dass sie Ärger provoziert habe. Sie hatte im Frühjahr, auf dem Höhepunkt der Pandemie in China, in Youtube-Videos die Lage in der zentralchinesischen Stadt Wuhan dokumentiert. Eine ganze Reihe weiterer Bürger war damals deswegen festgenommen worden. China gehört laut der Organisation Reporter ohne Grenzen zu den Ländern mit den meisten inhaftierten Journalisten und Bloggern. In der Rangliste zur globalen Pressefreiheit liegt das Land auf einem der hintersten Plätze.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2020 10:00 Uhr