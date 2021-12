Das Wetter: Schnee und Regen bei maximal 1 bis 7 Grad

Union Berlin schlägt Leipzig 2:1

Berlin: Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sein drittes Spiel in Folge verloren. Bei Union Berlin unterlag der Vize-Meister der Vorsaison mit 1:2. Union verbesserte sich mit dem Sieg auf Tabellenrang vier, Leipzig verharrt auf Rang 8. Tabellenschlusslicht Greuter Fürth muss heute nach Leverkusen, Augsburg empfängt am Nachmittag Bochum. Ein Bundesliga-Klassiker folgt am Abend: Tabellenführer FC Bayern München tritt ab 18.30 Uhr beim Tabellenzweiten BVB in Dortmund an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2021 07:00 Uhr