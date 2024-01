Das Wetter: Schnee und Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag Niederschläge, teils Regen, teils Schnee. Es kann glatt werden. Im Norden Frankens trocken. Temperaturen minus fünf bis plus neun Grad. In der Nacht nur noch an den Alpen Schnee. Tiefstwerte minus zwei bis minus zehn Grad. Die Aussichten: Morgen teils freundlich, teils bewölkt und ganz vereinzelt Schneeschauer. Am Wochenende oft sonnig bei Höchstwerten von minus drei bis plus vier Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2024 15:00 Uhr