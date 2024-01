Das Wetter: Schnee und Regen

Das Wetter in Bayern: Im nördlichen Franken Schnee, sonst vielerorts Regen; im Tagesverlauf im Süden teils länger anhaltende Niederschläge, die später in Schnee übergehen. Straßenglätte. Höchstwerte minus 4 bis plus 7 Grad. In der Nacht ziehen sich die Schneefälle an die Alpen zurück, Tiefstwerte um minus 5 Grad. Morgen teils freundlich, teils bewölkt, nur ganz vereinzelt Schneeschauer. Am Wochenende oft sonnig bei Höchstwerten zwischen minus 3 und plus 4 Grad.

