Das Wetter: Schauer, bis 19 Grad

Spitzen von Staat und Kirchen erinnern an Flutopfer

Aachen: Führende Politiker und Kirchenvertreter haben bei einem ökumenischen Gedenkgottesdienst an die Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erinnert. Bundespräsident Steinmeier sagte bei seiner Ansprache im Aachener Dom, die Katastrophe habe alle erschüttert, das Leid der Betroffenen dürfe nicht in Vergessenheit geraten. Wörtlich sagte Steinmeier: "Wir, das ganze Land, stehen an Ihrer Seite." Zugleich mahnte der Bundespräsident Entschlossenheit im Kampf gegen den Klimawandel an. Deutschland müsse sich darauf einstellen, in Zukunft häufiger und heftiger von extremen Wetterlagen getroffen zu werden. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Bedford-Strohm betonte, das Ereignis habe auch schmerzlich gezeigt, dass man nicht gegen sondern nur mit der Natur leben könne. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing wies auf die übergroße Hilfsbereitschaft vieler Menschen hin und dankte ihnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2021 13:00 Uhr