Das Wetter: Regnerisch und windig, maximal 11 Grad

Nachrichtenarchiv - 29.01.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Regnerisch und windig mit stürmischen Böen. Nur kurzeitig von Westen her Auflockerungen. Die Höchstwerte erreichen 6 bis 11 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Hochwasser durch Tauwetter in Teilen Bayerns. Auch morgen windig und zeitweise Regen, im Norden später auch Schnee. Sonntag nördlich der Donau auch etwas Sonne, sonst bewölkt mit Regen oder Schnee an den Alpen, am Montag ähnlich. Höchstwerte -2 bis +6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2021 09:00 Uhr