Das Wetter: Regnerisch und kühl

Berliner Linke-Senatorin Lompscher tritt zurück

Berlin: Die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen in der Hauptstadt, Lompscher, ist zurückgetreten. In einer Mitteilung begründete sie ihren Schritt mit Fehlern bei der Abrechnung ihrer Bezüge aus Verwaltungsrats- und Aufsichtsratstätigkeiten. Sie habe es über die Jahre versäumt, Vergütungen für ihre Posten in landeseigenen Unternehmen wie vorgeschrieben an die Landeskasse zurückzuzahlen, so Lompscher. Es gehe um einen Fehlbetrag von 7.000 Euro. Die 58-jährige Linken-Politikerin versicherte, nicht vorsätzlich gehandelt zu haben. Den fehlenden Betrag habe sie bereits überwiesen. Lompscher gilt als Vorkämpferin für den umstrittenen Berliner Mietendeckel und genoss in dieser Rolle auch bundesweit Aufmerksamkeit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 06:00 Uhr