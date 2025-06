Das Wetter: Regnerisch und gewittrig, nur zeitweise etwas Sonne, bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils kräftige gewittrige Regenfälle, zunächst im Süden und Osten, später auch in Franken. Höchstwerte 18 bis 22 Grad. Dazu lebhafter Wind vor allem in Norden und in Schwaben. In der kommenden Nacht zunächst Wetterberuhigung, dann von Norden her erneut Schauer. Tiefstwerte 11 bis 15 Grad. Die Aussichten: Morgen wenig Änderung, erst am Abend Wetterberuhigung. Am Pfingsmontag meist trocken mit Sonne und Wolken und etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2025 06:00 Uhr