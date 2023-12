Das Wetter: Regnerisch, morgen trüb bei 2 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Vereinzelt Regen, in Alpennähe auch länger anhaltend. Die Tiefstwerte der Nacht liegen zwischen 5 und 1 Grad. Morgen weiter stark bewölkt bis trüb, an den Alpen zeitweise Regen. Im höheren Bergland auch Schnee. Die weiteren Aussichten: Freitag wenig Änderung, am Samstag in Alpennähe recht freundlich, sonst überwiegend bewölkt oder trüb, aber meist trocken. Höchstwerte 2 bis 8 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.12.2023 19:45 Uhr