Das Wetter: Regnerisch, Höchstwerte bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht von Westen her Regen, örtlich auch Gewitter, Tiefstwerte 14 bis 10 Grad. Im Tagesverlauf Wolken mit Schauern, im Süden zeitweise Regen, in Unterfranken später freundlicher. Höchstwerte 12 bis 20 Grad. Die weiteren Aussichten: auch am Wochenende unbeständig - bei ähnlichen Temperaturen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2023 01:00 Uhr