Das Wetter: Regnerisch bei Werten bis 17 Grad, in der Nacht kalt

Das Wetter in Bayern: Im Norden meist trocken mit etwas Sonne, sonst weiterhin trüb mit Regen bei 11 bis 17 Grad. In der Nacht Werte bis 0 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Samstag ein Mix aus Sonne und Wolken, es bleibt aber meist trocken bei teils lebhaftem Wind. Höchstwerte 11 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2025 15:00 Uhr