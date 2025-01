Das Wetter: Regnerisch bei 2 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute fällt viel Regen, in höheren Lagen auch Schnee. Danach lockert es von Westen auf, zuerst in Unterfranken. Die Höchstwerte heute: 2 bis 11 Grad. Morgen ist es windig und zuerst regnerisch, später von Südwesten her freundlicher. In den nächsten Tagen wird es wieder etwas kälter.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 28.01.2025 15:00 Uhr