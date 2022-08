Das Wetter: regnerisch bei 17 bis 26 Grad

Mehrwertsteuersenkung beim Gas löst geteiltes Echo aus

Berlin: Die angekündigte Mehrwertsteuersenkung beim Gas hat geteilte Reaktionen ausgelöst. Der Vize-Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Lösch, kritisierte, die Entlastung gehe an den Unternehmen vorbei, denn die zahlten keine Mehrwertsteuer. Der Vorstand des Branchenverbands Zukunft Gas, Kehler, begrüßte den Schritt dagegen als "gutes und richtiges Signal". Er sagte in der Radiowelt auf Bayern 2, die Senkung könne effektiv und schnell wirken. Man dürfe aber nicht übersehen, dass das Gaspreisniveau insgesamt steigen werde. Es werde also keine echte Entlastung geben, sondern die Entwicklung werde nur gedämpft. Unterdessen haben auch in Bayern die ersten Gasversorger angekündigt, die Umlage von 2,4 Cent pro Kilowattstunde ab Oktober an ihre Kunden weiterzugeben - etwa in Regensburg und Nürnberg. Die Stadtwerke in Augsburg und München warten dagegen mit der Umsetzung noch etwas ab.

