Das Wetter: Regnerisch, an den Alpen auch Gewitter, bis 25 Grad

Nachrichtenarchiv - 28.07.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Verbreitet Regenschauer, am Alpenrand auch Gewitter. Höchstwerte 20 bis 25 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen heiter bis wolkig und trocken. Am Freitag und Samstag wechselnd bewölkt, Richtung Alpen nass, teils auch gewittrig. 22 bis 26 Grad, am Samstag kühler bei 19 bis 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2021 06:00 Uhr