Das Wetter: Regen, Wolken und Wind

Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt und windig mit Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen in den Hochlagen der bayerischen Alpen und des Bayerischen Waldes sowie vor Stark- und Dauerregen in den Allgäuer Alpen, dem Frankenwald, dem Fichtelgebirge und dem Bayerwald. In der Nacht wenig Änderung, nur an den Alpen lockert es ab und zu auf. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Morgen an den Alpen etwas Sonne, sonst Wolken, Regen und Wind. So bleibt es auch an den Feiertagen, nur südlich der Donau freundlich. Höchstwerte 7 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2023 17:00 Uhr