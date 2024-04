Das Wetter: Regen und Wind bei 14 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt und sehr windig, kurze sonnige Abschnitte vor allem im Norden. Gebietsweise Regen. Höchstwerte 14 bis 19 Grad. In der Nacht weiterhin wechselhaft und deutlich kühler, Werte bis 1 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen bewölkt und windig bei 6 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2024 15:00 Uhr