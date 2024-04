Das Wetter: Regen und Wind bei 14 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit Regen und sehr windig. Vor allem im Norden Bayerns auch kurze sonnige Abschnitte. Im Süden örtlich gewittriger Regen. Höchstwerte 14 bis 19 Grad. In der Nacht unbeständig bei Tiefstwerten um 3 Grad. Morgen und auch in den kommenden Tagen oft bewölkt, zeitweise Regen und weiterhin windig. Tagsüber maximal 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2024 13:00 Uhr