Das Wetter: Regen und stürmisch, Tiefstwerte 6 bis 0 Grad

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken und Regen. Dazu weht ein starker bis stürmischer Wind. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen in den Hochlagen der Alpen und des Bayerischen Waldes. In der Nacht fällt im Bergland Schnee, örtlich sind Gewitter möglich. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Bis Sonntag ändert sich wenig. Sonnige Abschnitte gibt es an Heiligabend nur an den Alpen. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2023 17:00 Uhr