Das Wetter: Regen und Schnee mit Wind und Glättegefahr bei 0 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Von Norden her Regen- und Schneefall, dabei droht Straßenglätte. Sehr windig bei 0 bis 10 Grad. Kommende Nacht vor allem im Süden noch Schnee, Tiefstwerte plus 1 bis minus 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und Samstag bei minus 4 bis plus 3 Grad wechselnd bewölkt, vereinzelt Schneefall. Am Sonntag etwas milder, von Westen her Schnee und Regen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2025 14:00 Uhr