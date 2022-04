Nachrichtenarchiv - 01.04.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag Wolken, Regen und Schnee bei -1 bis +6 Grad. In der Nacht im ganzen Freistaat Schnee und Schneeregen. Es kühlt ab auf 0 bis -4 Grad. Morgen ähnlich wie heute, am Sonntag und Montag wechselhaft mit längeren sonnigen Abschnitten. Tageshöchstwerte 0 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2022 15:00 Uhr