Das Wetter: Regen und gebietsweise Schnee

Nachrichtenarchiv - 01.02.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht wird es windig und regnerisch. In Lagen ab 600 Metern auch Schnee und Straßenglätte. Tiefstwerte plus 5 Grad bis minus 1 Grad. Die Aussichten bis Freitag: Es bleibt bewölkt mit allenfalls kurzen freundlichen Abschnitten. In Alpennähe morgen noch teils länger anhaltender Regen oder Schneeregen. Es bliebt windig, die Tiefstwerte liegen bei plus 5 Grad bis minus 1 Grad, Höchstwerte 3 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2022 20:00 Uhr