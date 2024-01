Das Wetter: Regen im Süden bei maximal 2 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt, im Süden teils auch länger Regen bei 2 bis 7 Grad. Oberhalb von 600 bis 700m Schnee. In der Nacht in Südbayern weiterer Regen und immer öfter Schnee bei Tiefstwerten um 0 Grad. Morgen nach wie vor trüb und gebietsweise Schnee, in Alpennähe länger anhaltende Schneefälle. Am Montag in Nordbayern überwiegend freundlich, im Süden bewölkt mit letzten Flocken an den Alpen. Am Dienstag vielerorts längerer Sonnenschein und kälter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.01.2024 12:15 Uhr