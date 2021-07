Nachrichtenarchiv - 28.07.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Zunächst noch wechselnd bewölkt und gebietsweise Regen, später Aufheiterungen. Höchstwerte bis 24 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 14 Grad. Die Aussichten bis Samstag: Morgen viel Sonnenschein. Freitag und Samstag in Nordbayern recht freundlich, im Süden unbeständig mit Schauern und Gewittern bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2021 13:00 Uhr