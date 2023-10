Das Wetter: Oft wolkig, später freundlicher; Höchstwerte 9 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Wolkig, im Süden noch vereinzelt neblig. Von Norden her Auflockerungen und zunehmend sonnig. Höchstwerte 9 bis 16 Grad. Nachts fallen die Temperaturen auf 11 bis 4 Grad. Morgen ziehen von Westen her Wolken und Schauer nach Bayern. Am Donnerstag und Freitag im Norden vereinzelt Regen, im Süden meist trocken. Höchstwerte 9 bis 20 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2023 10:15 Uhr