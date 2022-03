Nachrichtenarchiv - 17.03.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Oft wolkig, selten freundlich. Ab dem Nachmittag in Unterfranken auch etwas Regen. Höchstwerte 12 bis 16 Grad. Kommende Nacht meist bewölkt, in Franken örtlich geringfügiger Regen möglich. Tiefstwerte um 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen zunehmend freundlich, am Wochenende viel Sonnenschein. Recht windig. Höchstwerte 8 bis 16 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2022 11:00 Uhr