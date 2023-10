Das Wetter: Oft wolkig, anfangs neblig, später sonniger

Das Wetter in Bayern: Vielerorts wolkig, vereinzelt auch neblig-trüb. Am Nachmittag von Norden her zunehmend sonnig. Höchstwerte 9 bis 16 Grad. In der Nacht Abkühlung auf +5 bis -3 Grad. Morgen im Tagesverlauf von Westen her Wolken und Schauer möglich. Am Donnerstag und Freitag im Norden bewölkt und regnerisch, im Süden meist trocken. Höchstwerte 10 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 06:00 Uhr