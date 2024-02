Das Wetter: Oft Trüb, im Norden Frankens sonnig; maximal 7 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt mit örtlichem Sprühregen, am Nachmittag in Unterfranken und Teilen Oberfrankens sowie in Mittelfranken sonnig - die Höchstwerte zwischen 7 und 11 Grad. Kommende Nacht teils klar, teils bewölkt bei Tiefsttemperaturen um 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen zunächst wieder wolkig, später von Süden her zunehmend freundlich. Am Freitag wieder mehr Wolken mit einzelnen Regenfällen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.02.2024 11:45 Uhr