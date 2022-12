Das Wetter: oft trüb, 1 bis 5 Grad

Nachrichtenarchiv - 07.12.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken. Am freundlichsten ist es noch südlich der Donau. Im Norden und Osten Bayerns kann es leicht regnen oder schneien, ein bis fünf Grad. In der Nacht Tiefstwerte um -1 Grad.Die weiteren Aussichten: Morgen erst an den Alpen länger sonnig, am Freitag und Samstag dann im nördlichen Franken. Sonst meist grau, vereinzelt Schnee oder Regen bei -2 bis +4 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2022 13:15 Uhr