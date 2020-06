Das Wetter: Oft sonnig, später Gewitter, 23 bis 27 Grad

Nachrichtenarchiv - 03.06.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute sonnig mit einigen Wolken bei 23 bis 27 Grad, am Nachmittag und Abend örtlich Schauer und Gewitter. In der Nacht vorübergehend klar - zum Morgen hin im Westen erneut Schauer oder Gewitter möglich. Tiefstwerte um 11 Grad. Die Aussichten: Morgen windig und regnerisch, 16 bis 23 Grad. Am Freitag und Samstag unbeständig; Tiefstwerte 13 bis 5 Grad, Höchstwerte 12 bis 20 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2020 10:00 Uhr