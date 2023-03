Das Wetter: Oft sonnig bei maximal 2 bis 10 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Nürnbergs Hauptbahnhof hat hohe Kriminalitätsrate

Nürnberg: Am Hauptbahnhof der fränkischen Stadt hat die Bundespolizei im vergangenen Jahr zahlreiche Sexualdelikte, Gewaltverbrechen und Eigentumsdelikte erfasst. Und zwar so viele, wie bundesweit nur an zwei weiteren Bahnhöfen, nämlich in Hamburg und Hannover. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervor. Insgesamt registrierte die Bundespolizei mehr als 23.000 Gewaltdelikte an deutschen Bahnhöfen und in Zügen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.03.2023 10:45 Uhr