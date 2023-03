Das Wetter: Oft sonnig bei maximal 2 bis 10 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Giffey schlägt schwarz-rote Koalition in Berlin vor

Berlin: Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin Giffey setzt offenbar auf eine schwarz-rote Koalition in der Hauptstadt. Nach rbb-Informationen will sie am heutigen Mittwoch dem SPD-Landesverband vorschlagen, Koalitionsgespräche mit der CDU aufzunehmen. Sollte der Vorstand nicht zustimmen, will die 44-Jährige angeblich als SPD-Landeschefin zurücktreten. Käme es zu einer schwarz-roten Koalition in Berlin, müsste Giffey ihr Amt als Regierungschefin an den CDU-Spitzenkandidaten Wegner abgeben. Die Christdemokraten hatten bei der Wiederholungswahl vor gut zwei Wochen klar gewonnen - vor der SPD und den Grünen.

