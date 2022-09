Das Wetter: Oft sonnig bei bis zu 19 Grad

Nachrichtenarchiv - 23.09.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Vielerorts sonnig. Im Tagesverlauf von Nordwesten einige hohe Wolkenfelder. Höchstwerte bis 19 Grad. Die Aussichten: In der Nacht zunehmend bewölkt, zum Morgen hin am Bodensee vereinzelt Regen, Tiefstwerte um 8 Grad. In den folgenden Tagen überwiegend bewölkt mit höchstens kurzen sonnigen Abschnitten. Am Sonntag regnet es im Süden häufig. Höchstwerte 12 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2022 10:00 Uhr