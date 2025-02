Das Wetter: Oft Sonne bei maximal -3 bis +4 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist Sonne, in Richtung Allgäu länger trüb, aber ebenfalls trocken. Höchstwerte von -3 Grad in der Rhön bis +4 Grad an Untermain und Bodensee. In der Nacht vereinzelt dichte Nebelfelder, es kühlt ab auf -6 bis -16 Grad. Morgen und am Mittwoch viel Sonne. Am Donnerstag mehr Wolken, örtlich leichter Regen möglich. Höchstwerte -3 bis +10 Grad. In den Nächten -2 bis -14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2025 15:00 Uhr