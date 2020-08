Das Wetter: oft heiter bei 23 bis 27 Grad

Nachrichtenarchiv - 19.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute halten sich von Oberfranken bis Oberbayern anfangs Wolken und es sind noch einzelne Schauer und kurze Gewitter möglich. Sonst zeigt sich häufiger die Sonne bei maximal 23 bis 27 Grad. Morgen heiter und trocken, am Freitag durchweg sonnig und heiß bei bis zu 36 Grad. Am Samstag kräftige Schauer und Gewitter bei Höchstwerten zwischen 23 und 30 Grad. Soweit die Nachrichten, es ist Die (Bayern 2) Verkehrsmeldungen …. Soweit die Verkehrsübersicht (Derzeit keine Behinderungen auf den Fernstraßen in Bayern)

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2020 06:00 Uhr