Das Wetter: Oft freundlich, später bayernweit einige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 17 bis 24 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Tag zunächst meist sonnig, später unbeständiger. 17 bis 24 Grad. In den kommenden Tagen im Norden oft freundlich, im Süden wechselhaft. 11 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2025 21:00 Uhr