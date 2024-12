Das Wetter: Oft bewölkt, vereinzelt Regen oder Schnee, 0 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag nur kurze freundliche Abschnitte, sonst bewölkt und vereinzelt Regen- oder Schneeschauer. Höchstwerte 0 bis 5 Grad. In der Nacht an den Alpen noch etwas Schnee, im Rest meist trocken. Abkühlung auf 0 bis minus 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis zum Samstag bleibt es überwiegend bewölkt, zeitweise regnet es auch. Höchstwerte morgen 0 bis 5, ab Freitag 4 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2024 15:00 Uhr