Das Wetter: Oft bewölkt, vereinzelt Regen, Höchstwerte 17 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute bewölkt, Sonne am ehesten im Norden und der Mitte Bayerns. Anfangs nur vereinzelt, am Nachmittag und Abend in Alpennähe häufiger Regen. Höchstwerte 17 bis 22 Grad. In der Nacht im Süden länger regnerisch, später vereinzelt auch im Norden bei Tiefstwerten um 12 Grad. - Ab morgen lässt der Regen allmählich nach; am Samstag wird es auch etwas wärmer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2021 11:00 Uhr