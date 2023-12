Das Wetter: Oft bewölkt, vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend bewölkt, sonnige Abschnitte am ehesten im Süden. Vereinzelt Regen. Zunehmend windig. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. Auch in der Nacht windig und zeitweise Regen, im Bergland Schnee. Tiefstwerte plus sechs bis minus ein Grad. In den kommenden Tagen oft bewölkt mit häufigen, teils länger anhaltenden Regenfällen. Sehr windig, morgen und am Freitag mitunter Sturmböen. Höchstwerte 2 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.12.2023 14:45 Uhr