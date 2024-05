Das Wetter: oft bewölkt und windig, zeitweise Regen bei 13 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: am Nachmittag stark bewölkt und windig, zeitweise Regen, an den Alpen auch einzelne Gewitter, im Süden auch etwas Sonne bei 13 bis 18 Grad. Morgen im Norden zunächst bewölkt mit etwas Regen, später auch sonnig und nur noch vereinzelte Schauer; im Süden zunächst länger sonnig, dann örtliche Schauer und Gewitter. An Pfingsten unbeständig mit Sonne, Wolken, einzelnen Schauern und Gewittern. 18 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2024 12:00 Uhr