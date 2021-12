Das Wetter: Oft bewölkt und gebietsweise Regen bei 5 bis 9 Grad.

Das Wetter in Bayern: Zunächst gebietsweise Regen und sehr windig bei 5 bis 9 Grad. Später im Süden Auflockerungen und an den Alpen teils sonnig. Am Nachmittag von Westen her wieder gebietsweise Regen. In der kommenden Nacht häufig Regen, oberhalb von 600 bis 900 Metern Schnee. Tiefstwerte um 3 Grad. Die Aussichten bis Samstag: Überwiegend bewölkt und zeitweise Regen oder Schnee. Nur am Freitag weitgehend trocken und in Alpennähe teils sonnig. Temperaturen zwischen minus 2 und plus 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2021 09:00 Uhr